Fatih’te dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu

İstanbul’un Fatih ilçesinde boşanma aşamasındaki bir çift arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Sokakta yürüdüğü sırada eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Fatih’te cinayet

Cinayet, Seyyid Ömer Mahallesi’nde bulunan Hüseyin Kasım Sokak’ta bir okulun önünde meydana geldi.

İddiaya göre 30’lu yaşlarında olduğu öğrenilen Semiha D., sokakta yürüdüğü sırada boşanma aşamasında olduğu eşiyle karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, yanında bulunan silahla genç kadına ateş etti.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başından vurulan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

