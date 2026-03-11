AVM’de korkunç olay! Zemin boşluğuna düşen genç hayatını kaybetti

Bursa’da bir alışveriş merkezinde yaşanan olay paniğe neden oldu. Osmangazi ilçesinde bulunan Kent Meydanı AVM’nin yemek katında meydana gelen olayda 22 yaşındaki Doğukan Dikbıyık henüz bilinmeyen bir nedenle AVM içerisindeki zemin boşluğuna düştü. Zemine çarpan genç olay yerinde yaşamını yitirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza AVM’de yemek katında meydana geldi

Olay, Kent Meydanı Alışveriş Merkezi’nin yemek katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre Doğukan Dikbıyık isimli genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle AVM içerisindeki zemin boşluğuna düştü.

Büyük gürültü duyuldu

Olay sırasında AVM içerisinde bulunan vatandaşlar büyük bir gürültü duyduklarını belirtti. Görgü tanıkları, sesi duyduktan sonra aşağı baktıklarında bir kişinin yerde kanlar içinde yattığını gördüklerini ifade etti. Bunun üzerine vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 22 yaşındaki Doğukan Dikbıyık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri alışveriş merkezinde geniş güvenlik önlemi alırken olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlattı. Hayatını kaybeden Dikbıyık’ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

