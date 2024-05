Süper Lig’de şampiyon Galatasaray

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. Sarı kırmızılılar ligde 24. şampiyonluğunu ilan etti.

dakikada Köhn’ün ortasında topu göğsüyle alan Icardi’nin şutunda, Hadebe’nin müdahalesiyle top kornere çıktı. dakikada Mertens’in sağdan kullandığı kornerde, Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşunda, top direkten döndü. dakikada Kaan Ayhan’ın sağ kanattan ortasında Kerem Aktürkoğlu’nun kafa vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi. dakikada sarı kırmızılılar öne geçti. Köhn’ün sol kanattan ortasında Icardi’nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

45+4. dakikada Mertens’in soldan kullandığı korner atışında Davinson Sanchez’in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı kırmızılıların 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

dakikada Guilherme’nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Cikalleshi’nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Barış Alper Yılmaz’ın ara pasına hareketlenen Torreira’nın bekletmeden yerden ortasında Icardi, topukla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2 dakikada sarı kırmızılılar farkı üçe çıkardı. Kaan Ayhan’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Berkan Kutlu’nun bekletmeden vuruşunda, top ağlara gitti: 0-3 dakikada Icardi’nin kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla auta çıktı. dakikada Muhammet Demir’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Prip’in sert şutunda, top ağlara gitti: 1-3

Karşılaşma, konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Puanını 102’ye taşıyan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile arasındaki farkı da koruyarak şampiyonluğa ulaştı.

Son düdüğün ardından Galatasaraylı futbolcular saha ortasında şampiyonluk sevinci yaşadı.

“Cimbom” bu zaferle 66. sezonu oynanan ligde 24. kez şampiyon oldu. Ligde en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin (19) 5 şampiyonluk önüne geçti.

Sarı-kırmızılılar puan rekoru kırdı

Galatasaray, Süper Lig’de 102 puanla rekor kırdı.

Sezon boyunca birçok rekoru tarihe gömen sarı-kırmızılı ekip, ayrıca Süper Lig tarihinde üç haneli puan toplayan ilk takım oldu.

Süper Lig’de puan rekoru 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe’ye aitti.

Beşinci yıldıza çok yaklaştı

Galatasaray, Süper Lig’de bir şampiyonluk alması durumunda beşinci yıldızı takacak.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılı, bu sezonu da şampiyon tamamlayarak 24. kez zafer turu attı. “Cimbom”un beşinci yıldızı kazanmasına bir şampiyonluk kaldı.

Galatasaray kasasını doldurdu

Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla yaklaşık 240 milyon lira geliri kasasına koydu. Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da “şampiyonlar payı” bedeli elde etti.

Süper Lig’de 36 hafta sonunda 33 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Galatasaray, performans primi olarak ise 85 milyon 836 bin lira kazandı. “Cimbom” şampiyonluğu garantilemesinin ardından 39,8 milyon liralık primin de sahibi olacak.

Böylelikle Galatasaray’ın bu sezonki yayın havuzundan geliri 241 milyon 291 bin lirayı buldu.

Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor. Buna göre lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off oynayacak

Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off oynayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonunda 36 takım arasına kalabilmek için play-off turunda mücadele edecek.

Galatasaray’da başkanlık seçimi 25 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşti. 14.sandığın sonuçlarının açıklanmasının ardından Dursun Özbek‘in başkanlığı garantiledi.

