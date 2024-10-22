Hapşırık nöbetine tutulan kadın sağlığına kavuştu

Batman’da aralıksız hapşıran, tedavisi için Ankara’ya sevk edilen 2 çocuk annesi Benazir Aydın (24), sağlığına kavuştu.

Günler süren tedaviyle hapşırık sorunundan kurtuldu

Seyitler Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi Benazir Aydın, 18 Eylül’de hapşırmaya başladı. Hapşırması durmayan Aydın, hastaneye başvurdu. Burada doktorlar Aydın’a, serum tedavisi uygulayarak taburcu etti. Yaşamında zorlanan Benazir Aydın’ın, bir süre sonra hapşırığı arttı. Hapşırık nöbetinin nedeni belirlenemeyen Benazir Aydın, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

18 Eylül’den itibaren aralıksız hapşıran Benazir Aydın, 2 Ekim’de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tetkik ve tedaviyle Aydın, 35 gün sonra hapşırık nöbetinden kurtuldu. Aydın’ın sinir damarlarına 4 kez yapılan enjeksiyon sayesinde hapşırığının kesildiği öğrenildi.

Sağlığına kavuştuğunu belirten Benazir Aydın, “Allah’ıma çok şükürler olsun. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığı’na da çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Dua eden herkesten Allah razı olsun” dedi.

İzmir Gaziemir’de devlet hastanesinde görev yapan Dr. İrem Sarıkaya, acil serviste darbedilerek saçı kopartıldı. Saldırıdan sonra yaşadığı travmayı anlatan Sarıkaya, “Stres bozukluğu yaşıyorum, görevime dönmek çok zor” dedi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

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