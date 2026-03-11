TürkiyeHaberNationalTurkVideo

Hatay’da bir binada mahsur kalan köpekler kurtarıldı

Hatay'da ağır hasarlı binada mahsur kalan çaresiz durumdaki köpekler kurtardı.

kopek1

Hatay‘da duygulandıran davranış

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir hayvansever yıkımı yapılacak ağır hasarlı binada mahsur kalan 2 yavru köpeği kurtardı.
Yıkım kararı verilen ağır hasarlı binada çaresiz durumdaki yavru köpekleri gören duyarlı bir vatandaş yavru köpeklere yardım eli uzattı. Hayvansever vatandaş riskli binaya girerek sokak köpeklerini ağır hazarlı olan binanın içerinden kurtardı.
Vatandaştan adeta yardım isteyen kötü durumdaki hayvanların çaresiz halleri görenlerin yüreklerini burktu. Hayvanları kurtaran vatandaşın bu hareketi büyük bir takdir topladı.

Hayvanseverden örnek davranış- Video

