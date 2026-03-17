İstanbul’da lahmacun Guinness Dünya Rekorları’na girdi

Bir dakikadan az

0 Bir dakikadan az

İstanbul ‘dan yeni rekor İstanbul’da bir lahmacun ustası, 63 metrelik lahmacun hazırladı. Hazırlanan lahmacun sokakta sergilendi.

Bir lahmacunun ustasının yaptığı 63 metrelik lahmacun Guinness Dünya Rekorları’na girdi. Sokakta sergilenen lahmacun görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Rekorlar kitabına giren lahmacun görenleri şaşkınlığa uğrattı. Sosyal medya üzerinden binlerce kez izlenen video görenleri şok etti. Lahmacun sergilendikten sonra çevredeki vatandaşlara ikram edildi. Kazanılan bu rekor sonrası lahmacun ustası memnuniyetini dile getirdi.

Türkiye’de kazanılan yeni rekor vatandaşları hem güldürdü hem de şaşkınlığa uğrattı.