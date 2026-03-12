HaberNationalTurkTürkiyeVideo
Kocaeli’de kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı
Kocaeli’de kontrolden çıkan otomobil bir kafenin camlarını kırarak içeriye daldı.
Kocaeli‘de korkunç kaza
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde saat 22.20 sıralarında kontrolden çıkan otomobil bir kafenin camlarını kırarak içeriye daldı. Oturan müşteriler neye uğradıklarını şaşırdı. 2 kişinin yaralandığı kazada kafede maddi hasar meydana geldi.
Kafeye giren otomobil camları tuzla buza çevirirken kafede oturan bir müşteri ve sürücü M.Ö yaralandı. Diğer müşteriler ise büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.