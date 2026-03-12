Kocaeli’de kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı

Kafeye giren otomobil camları tuzla buza çevirirken kafede oturan bir müşteri ve sürücü M.Ö yaralandı. Diğer müşteriler ise büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.