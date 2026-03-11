TürkiyeHaberNationalTurkVideo
Samsun’da güvercin kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Samsun'da güvercin yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.
Samsun‘da 14 yaşındaki çocuk bir kişiyi bıçakladı
Samsun’da güvercin nedeniyle çıkan kavgada 14 yaşındaki çocuk bir kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Çocuk
polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
14 yaşındaki çocuk ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevine gönderildi.