Samsun’da güvercin kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde E.S. (14) adlı çocuğun başka bir evin çatısına kaçan güvercinini almak için gittiğinde çıkan kavgada kan aktı.

Güvercinini almak için çatıya çıkan çocuk ile diğer kişiler arasında çıkan kavga esnasında E.S., yanında bulunan bıçakla bir kişiyi yaraladı. Bıçakla yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.