Samsun’da güvercin kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Samsun'da güvercin yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Samsun’da güvercin nedeniyle çıkan kavgada 14 yaşındaki çocuk bir kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Çocuk
polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Güvercinini almak için çatıya çıkan çocuk ile diğer kişiler arasında çıkan kavga esnasında  E.S., yanında bulunan bıçakla bir kişiyi yaraladı. Bıçakla yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
14 yaşındaki çocuk ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevine gönderildi.

