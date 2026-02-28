Eskişehir’de korkunç kaza: 5 yaralı

Eskişehir‘de otomobil takla attı

Eskişehir-Sarıcakaya karayolunda, gerçekleşen kazada kontrolden çıkan araç takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Seyir halinde olan İ.D. (65) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki taşlara çarparak takla attı.

Kazada sürücü İ.D. ile araçta yolcu olarak bulunan M.D. (57), B.D. (17), T.K. (17) ve M.N.B. (17) yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdehalesinin ardından yaralılar en yakın hastanede tedavi altına alındı.

Olay hakkında Jandarma ekipleri inceleme başlattı.