Japonya 43 ülkeye o ilacı gönderiyor

Fujifilm şirketinin laç bölümü başkanı Robert Finberg, “İlacın virüs temizliğini artıracağını ve Covid-19 hastalık süresini kısaltacağını umuyoruz. Bu ilaçla yapılan önceki çalışmalar, influenza klerensini arttırdığını göstermiştir. Yaklaşık bir ila iki ay içinde sonuç bekliyoruz” diye konuştu.

Çin ve Japonya’daki sağlık merkezleri aylardır Covid-19 tedavisi olarak favipiravir kullanıyor. Türkiye’de de hastalığın erken evresinde kullanılan bir ilaç.

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Mart ayında yaptığı açıklamada, Çin’deki bir klinik çalışmada, ilacı alan hastaların diğerlerine göre 4 gün erken iyileştiğini duyurmuştu. Ayrıca favipiravir kullanan hastalarının %8.2’si, kontrol grubundaki hastaların ise % 17.1’inin solunum cihazına ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.

Merkez müdürü Zhang Xinmin, ilacı “çok güvenli ve açıkça etkili” olarak niteledi ve belirgin yan etkileri olmadığını iddia etti.

Japonya Favipiravir’i 2014’te mevsimsel grip için değil influenza virüsleri için onayladı. Gine hükümeti de ilacı Batı Afrika ülkesindeki bir klinik araştırmanın ardından Ebola Virüsü Hastalığı olan hastalar için standart bir tedavi olarak onayladı.

Fujifilm sözcüsü Kana Matsumoto, “Avigan, enfekte olmuş hücrelerde viral gen replikasyonunu inhibe eden yeni bir etki mekanizmasına sahip bir viral RNA polimeraz inhibitörüdür. Bu özellik nedeniyle, ilacın potansiyel olarak influenza virüsü ile aynı tipte (tek zincirli RNA virüsü) sınıflandırılan virüsler üzerinde antiviral bir etkisi olabilir.” diyor.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Gilead Sciences’ın antiviral ilacı remdesiviri, yeni koronavirüsün neden olduğu hastalık olan Covid-19 için acil tedavi olarak onayladı. Remdesivir, en ciddi vakalarda iyileşme süresini azaltırken ABD’li doktorlar ayrıca daha geniş bir hasta grubuna yardımcı olabileceği umuduyla favipiraviri de test ediyorlar.

Favipiravir, virüsün hücrelerde çoğalmasını önleyerek çalışıyor. Avigan markası altında pazarlanmakta ve 2014 yılında bir Fujifilm Holdings birimi olan Fujifilm Toyama Chemical tarafından geliştirdi.

Nisan ayında Japonya hükümeti, 2 milyon kişi için yeterli dozda olacak şekilde stokları artırma kararı aldı. Fujifilm Toyama Chemical, aylık üretimini sürekli artırmak istiyor. İlacın fiyatı, hükümetin ilaç fiyatlarına karar verdiği Japonya’da henüz belirlenmedi.

Japonya’nın Covid-19’a karşı etkinliği üzerine klinik çalışmalar için ilacı 43 ülkeye göndermesi bekleniyor.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, her ülkenin 20 ile 100 arasında kişiyi tedavi edecek kadar alacağını söyledi.