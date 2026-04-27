Muğla’da akran zorbalığı kamerada

Muğla’nın Ortaca ilçesinde lise öğrencisi olduğu ileri sürülen 2 kız, kendilerinden küçük bir kıza evire çevire dövüp şiddet uyguladıkları anların görüntülerini kaydettiler. O korkunç anlar görenlerin kanını dondurdu.

Kendilerinden yaşça küçük bir kızı metruk bir alana götüren 3 kız öğrenci tek başına olan kızı feci şekilde darp etti. 2 kız darpı yaparken diğeri de gerçekleştirdikleri akran zorbalığını kayda aldı.

Erkek meselesi yüzünden kendilerinden yaşça küçük bir kızı döven kızlar bu korkunç anları telefon ile saniye saniye kaydetti. Dövdükleri kızı “şikayetçi olursan seni daha kötü döveriz” diye tehdit eden kızların bu görüntüleri izleyenlerin adeta kanını dondurdu.