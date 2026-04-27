Eskişehir’de 14 yaşındaki çocuk yaşlı adamı darp etti

Eskişehir’de çocuktan yaşlıya darp

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi 2 Eylül Caddesi üzerinde daha önceden birbirini tanıyan 14 yaşındaki F.B.A. ile 70 yaşındaki C.Y. arasında yaşanan tartışmanın sonucunda çocuk yaşlı adama saldırdı.

Çocuk ile yaşlı adam arasında çıkan tartışmada çocuk yaşlı şahsa yumruk attı. Yumrukla beraber yere yığılan yaşlı adamın burnu kanadı. Çevredeki vatandaşlar yaşlı adama ilk müdehaleyi yaparak yardımcı oldu. Ardından yaşlı adam sağlık ekipleri tarafından tedavi için Yunus Emre Devlet hastanesine kaldırıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 14 yaşındaki çocuk, işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Korku dolu darp anları böyle görüntülendi- Video