Tokat’ta kene can aldı

Tokat'ta hayvancılıkla uğraşan S.G Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybetti.

Tokat’ta 21 yaşındaki genç Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle vefat etti. Hayatını kaybeden genç  memleketi Zile’de son yolculuğuna uğurlandı.

Hayvancılıkla uğraşan S.G, vücuduna kene yapışması nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Genç bu süreçte KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen genç, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

S.G’nin cenazesi, memleketi Evrenköy’e getirildi. Gencin cenazesi güvenlik önlemi nedeniyle cenaze aracından çıkarılmadı. Vefat eden genç cenaze namazının ardından genç, mezarlığında defnedildi.

