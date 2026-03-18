Tokat’ta motosikletiyle dev ceza

Tokat’ta sürücülere ceza yağdı Tokat’ta trafik denetimine takılan bir vatandaş, 50 bin TL’lik motosikletiyle 146 bin TL’lik ceza yedi. Gerçekleşen trafik denetimlerinde 12 motosiklet trafikten men edilirken, kural ihlali yapan sürücülere toplam 165 bin TL ceza kesildi.

50 bin lira değerindeki motorunu ise modifiye eden sürücüye verilen ceza sürücüyü şok etti. 146 bin TL değerindeki cezayı duyan motosikletli kulaklarına inanamadı.

Memurlar motosikleti çekerken sürücü ise şaşkınlığını gizleyemedi. Trafik denetimlerinin artacağını belirten yetkililer sürücüleri uyardı.

