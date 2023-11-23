Malatya’da deprem! Peş peşe sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 17.46’da 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Saat 17.49’u gösterdiğinde bu kez Malatya 4,7 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya’da meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Malatya İli Battalgazi ilçesinde, büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” dedi.

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