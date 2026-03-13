Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya‘da korkunç olay

Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi Darıpınar mevkiinde bir kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak S.K.’nın kullandığı hafif ticari araç ile seyyar kayısı tezgahına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı, Mehmet Özer’in cenazesi ise adli tıp kurumuna gönderildi.

Kazada Mehmet Özer olay yerinde hayatını kaybederken, S.K. ise yaralandı.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

