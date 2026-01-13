MTV ödemesinde son tarih yaklaşıyor!

MTV ödemelerinde takvim işlerken, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) vatandaşlara önemli bir hatırlatma yaptı. PTT AŞ, motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinin kurum iş yerleriyle birlikte resmi internet sitesi, PttBank mobil uygulaması ve PttMatikler üzerinden gerçekleştirilebildiğini duyurdu. 2026 yılı MTV’nin birinci taksidi için son ödeme tarihi 2 Şubat olarak belirlenirken, ödemeler hem çevrim içi kanallardan hem de ülke genelindeki yaygın hizmet noktalarından yapılabiliyor.

PTT’den MTV için çoklu ödeme seçeneği

PTT AŞ’nin yaptığı açıklamada, MTV ödemelerinin farklı kanallar üzerinden güvenli şekilde gerçekleştirilebildiği vurgulandı. Buna göre vatandaşlar; PTT iş yerleri, PTT resmi internet sitesi, PttBank mobil uygulaması, PttMatikler üzerinden MTV ödemelerini yapabiliyor.

Son gün: 2 Şubat

2026 yılına ait MTV’nin birinci taksidi için son ödeme tarihinin 2 Şubat olduğu hatırlatıldı. Ödeme sürecinde tahsilat işlemlerinin, cari yıla ait vergi tarifeleri ve verginin alınmasına esas taşıt bilgileri dikkate alınarak yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda model yılı, marka, tip, motor silindir hacmi ve net ağırlık gibi kriterler dikkate alınıyor.

İnternetten ve mobilden hızlı ödeme

MTV ödemelerini şubeye gitmeden yapmak isteyenler için çevrim içi seçenekler de öne çıkıyor. Vatandaşlar MTV işlemlerini PttBank mobil uygulaması ve PTT resmi internet sitesi üzerinden hızlı şekilde gerçekleştirebiliyor.

PttMatik ile sıra beklemeden işlem

PTT AŞ, MTV ödemelerinde 7 gün 24 saat hizmet sunan çevrim içi kanallara dikkat çekerken, PttMatikler üzerinden de sıra beklemeden ödeme yapılabildiğini hatırlattı.

Banka olmayan yerlerde de işlem kolaylığı

PTT’nin ülke genelindeki yaygın hizmet ağıyla, banka şubesinin bulunmadığı yerleşim yerleri dahil olmak üzere vatandaşlara işlem kolaylığı sunduğu da açıklamada yer aldı.

