Ramazan Bayramı’nda tren seferleri artırılıyor

Ramazan Bayramı yaklaşırken ulaşımda yaşanabilecek yoğunluk için yeni düzenlemeler yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram döneminde trenlerde yolcu kapasitesinin artırılacağını ve bazı hatlarda ek seferlerin devreye alınacağını duyurdu. Yapılan planlamayla yüksek hızlı tren, anahat ve bölgesel trenlerde toplam 8 bin 898 kişilik ilave kapasite oluşturulacak.

YHT hatlarında ek sefer

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattında 19, 22 ve 23 Mart tarihlerinde ek seferler düzenleneceğini belirtti. Bu kapsamda üç gün boyunca karşılıklı olarak toplam 6 ek sefer gerçekleştirilecek.

Ek seferlerle birlikte yaklaşık 2 bin 898 yolcunun daha yüksek hızlı trenle seyahat etme imkânı bulacağı ifade edildi. İlave YHT seferlerinin Ankara’dan saat 11.15’te, İstanbul’dan ise 17.45’te hareket edeceği bildirildi.

Anahat ve bölgesel trenlere ek vagon

Bayram yoğunluğunu karşılamak için anahat ve bölgesel trenlerde de kapasite artırılacak. Bu kapsamda İzmir Mavi Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Ankara Ekspresi ile Uzunköprü-Halkalı ve Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine vagon ilavesi yapılacak.

19-23 Mart tarihleri arasında bu trenlere toplam 100 vagon eklenecek ve böylece yaklaşık 6 bin kişilik ek koltuk kapasitesi sağlanacak.

“Demiryolunda bayram yoğunluğuna hazırız”

Uraloğlu, demiryolunun güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla tatil dönemlerinde vatandaşların sık tercih ettiği ulaşım seçeneklerinden biri olduğunu belirtti. Bayram sürecinde yoğunluğu karşılayacak planlamaların tamamlandığını ifade eden Uraloğlu, vatandaşların sevdiklerine güvenli ve rahat şekilde ulaşabilmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi.

