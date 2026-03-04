Milli hızlı tren raylara iniyor: İlk test bu cuma başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin yerli ve milli hızlı tren projesinde önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu. Milli Elektrikli Hızlı Tren Projesi kapsamında üretilen ilk tren setinin tamamlandığını belirten Uraloğlu, trenin cuma günü raylara indirileceğini ve test sürecinin resmen başlatılacağını açıkladı.

İlk tren cuma günü testlere çıkıyor

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nin performans testlerinin başlayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cuma günü ilk trenimizi raylara indirerek test sürecini resmen başlatacağız. Trenimizin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz.”

Bakan Uraloğlu, trenin devreye alınmasıyla birlikte Türkiye’deki hızlı tren filosunda yerli ve milli üretimin payının önemli ölçüde artacağını vurguladı.

577 yolcu kapasitesi olacak

Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında 14 tren seti daha üretmeyi planladıklarını belirten Uraloğlu, mevcut hızlı tren hatlarında 31 setin hizmet verdiğini hatırlatarak milli trenlerin filoda önemli bir paya ulaşacağını ifade etti.

Alüminyum gövdeli ve 8 araçtan oluşan Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nin toplam 577 yolcu kapasitesine sahip olacağı bildirildi.

Yolcu konforu için birçok sistem bulunuyor

Tren setlerinde tren kontrol ve izleme sistemleri, otomatik tren durdurma mekanizması, elektromekanik yolcu kapıları, tam otomatik iklimlendirme sistemi ve yangın ihbar sistemi bulunuyor. Ayrıca işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme sistemleri ile güvenlik kameraları da trenlerde yer alıyor.

Yolcuların seyahat sırasında Wi-Fi erişiminden faydalanabileceğini belirten Uraloğlu, trenlerde yiyecek ve içecek ihtiyaçları için otomatlar ve mutfak bölümünün de yer alacağını aktardı.

Trenlerde ayrıca engelli yolcular için iki özel yolcu bölmesi ile tekerlekli sandalye kullanan yolcuların platformdan araca ve araçtan platforma erişimini sağlayan asansörler bulunacak.

