İstanbul Gayrettepe’de yangın: 29 ölü

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 16 katlı binada yangın çıktı. Valilik yangında 29 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Alınan bilgilere göre İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Gayrettepe’de, Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak’ta bulunan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binanın gece kulübü olarak kullanılan eksi 1 ve eksi 2’nci katındaki yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.

İstanbul Valiliği 29 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralı olduğunu duyurdu.

Yangının binanın bodrum katlarında faaliyet gösteren bir gece kulübündeki tadilat çalışmaları sırasında çıktığı bildirildi.

İşletme ruhsatı ilk olarak 1987’de alınan, Discorium adıyla hizmet veren mekan, son yıllarda Masquared ismiyle işletiliyordu.

Gayrettepe yangını: 6 gözaltı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili 5 kişi hakkında gözaltı kararı alındığını açıkladı.

Daha sonra gözaltına alınanların sayısı 6’ya yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında işletmenin müdürü ve ortaklarının da olduğu bildirildi.