Antalya’da yangın 6 kişiye mezar oldu

Antalya'da çıkan yangında, yabancı uyruklu 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Antalyada korkunc olay2

Antalya‘da korkunç olay

Antalya’nın Kepez ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında, 5’i çocuk olmak üzere 6 kişi vefat etti. Yangından 3 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

Antalya'da yangın 6 kişiye mezar oldu

Yangın gece saat 02.00 sıralarında Gaziler Kırsal Mahallesi’nde çıktı. Yangında Mahmut Ahmet (4), Mune Ahmet (9), Fatma Ahmet (8), Hayat Ahmet (7), İman Ahmet (5) ve Leyla Ahmet (25) hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’si tedavi altına alındı.

Öte yandan, yangında hayatını kaybeden anne Leyla Ahmet’in, 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

NationalTurk TR20/03/2026
0 Bir dakikadan az
