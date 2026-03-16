Tekirdağ’da ucuz et için metrelerce kuyruk beklediler

Tekirdağ’da et kuyruğu
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından bayram nedeniyle uygun fiyatlı et satışı yapılacağının duyurulmasının ardından et almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
TEK Market’te kıyma 650 TL, kuşbaşı et ise 700 TL’den satılırken, uygun fiyatlı et almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kuyruk oluşturmaya başladı. Vatandaşlar uzun saatlerce ucuza et satın alabilmek için kuyrukta bekledi.
Market çalışanları, vatandaşların alışverişlerini düzenli bir şekilde yapabilmeleri için yönlendirmelerde bulundu.