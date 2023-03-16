16 Mart: Bolu Kızılağaç Depremi Korkuttu

Bolu ve çevresinde hissedilen 4.7 büyüklüğündeki deprem kısa süreli panik yarattı. Çevre şehirlerde de hafif şekilde hissedilen deprem saat 13.55’de meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 13.55’de merkez üssü Bolu Kızılağaç olan 4.7 büyüklüğündeki deprem yerin 9.6 kilometre derininde meydana geldi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.8, merkez üssünü ise Bolu Merkez olarak duyurdu.

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “İlimizde saat 13.55’te 4,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şu ana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” denildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Twitter mesajında “Bolu’da saat 13.55’de meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, aldığımız ilk bilgilere göre an itibarı ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

16 Mart Bolu Depremi Öncü mü?

CNN Türk’e konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy 4.8’lik depremi değerlendirdi. Ersoy’un açıklamaları şöyle:

“1999’da art arda iki tane deprem olmuştu. Bir tanesi Kocaeli depremi 7.4, bir de Düzce depremi olmuştu 7.2. Düzce depreminin yaratan fayın bir ucu doğudaki ucu Bolu Dağı’na kadar gelmişti. Ve bizim bilgilerimiz teknik olarak şunu söyler; Bir bölgede deprem olmuşsa depremi yaratan fayın fay boyunca rahatlamış olur ve orada uzun bir süre deprem olmaz. Ama iki ucunda gelecekte yeni depremler beklenebilir. Gergin yerler oralardır.

Mesela bugün 4.8 büyüklüğündeki deprem yaklaşık bunun Düzce depreminin doğu ucunda olduğu için bunu izlememiz gerekiyor. Çünkü nasıl batıya, Marmara Denizi’nin içerisine bir gerilim taşındıysa aynı şekilde Bolu tarafına da bir gerilim taşınmıştı. O yüzden 4.7 izlenmesi gereken bir deprem olarak duruyor.

Biliyorsunuz büyük deprem olmadan öncü depremi bilme şansımız yok. Daha doğrusu büyük depremlerin gün ve saatini bilemiyoruz. Fakat olduğu yer açısından bir değerlendirme yaptığımızda 4.6, 4.4 gibi bir depremler aynı yerlerde oldu geçtiğimiz yıllar içerisinde. O zaman da aynı şeyi söyledik. Bu büyük bir deprem beklentisi değil. Teknik olarak Düzce depreminin bittiği doğu kesiminin ucundaki fayda bir gerilimin olduğunu söylemek doğru olur. Hepimiz bunlara bakacağız, nasıl bir seyir izliyor.

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