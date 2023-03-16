2.5 Ton Uranyum Kayıp!

Dünyayı şok eden gelişme Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) tarafından Libya’da yapılan incelemenin ardından açıklandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na göre, Libya’daki bir yataktan yaklaşık 2,5 ton uranyum kayboldu. IAEA başkanı Rafael Grossi’nin BM örgütünün üye ülkelerine yazdığı bir mektuba göre, doğal uranyum “yetkililere göre olması gerektiği yerde değil”.

Mektupta, Salı günü yapılan bir teftiş sırasında, IAEA müfettişlerinin uranyum cevheri şeklinde yaklaşık 2,5 ton sarı küspe denilen on varilin kayıp olduğunu tespit ettiği belirtildi. İncelemenin Libya’da tam olarak nerede yapıldığı açıklanmadı. Mektuba göre, iç savaş ülkesindeki fabrika artık devlet kontrolünde değil.

Bir IAEA sözcüsü, “Atom Enerjisi Kurumu, nükleer malzemenin hangi koşullar altında çıkarıldığını ve şu anda nerede bulunduğunu netleştirmek için daha fazla adım atacak” dedi. IAEA Guvernörler Kurulu bilgilendirildi.

“Yellowcake”, sarı-turuncu, iri toz halindeki uranyum bileşikleridir. Uranyum Cevheri Konsantresi zayıf radyoaktiftir. Bununla birlikte, malzemede hiçbir nükleer zincir reaksiyonu tetiklenemez. Nükleer santraller için ileri işlenmiş bir formda ve nükleer silahların inşası için daha yüksek zenginleştirilmiş bir formda kullanılabilir. Ancak bu, özel teknik sistemlerde bir dizi karmaşık adım gerektirecektir.

2014’ten beri iç savaş

Libya, uzun süredir iktidarda olan Muammer Kaddafi yönetimindeki gizli nükleer silah geliştirme programından 2003 yılında vazgeçmişti. 2011’deki düşüşünden bu yana kaos ve siyasi istikrarsızlık hüküm sürdü ve ülke defalarca şiddetli şiddetle sarsıldı.

2014’ten bu yana Libya, doğu ve batıdaki rakip iç savaş grupları arasında bölünmüş durumda.

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