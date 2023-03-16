Muharrem İnce Gazetecilere “Küstü”

Sözcü TV’ye transfer olan Fatih Portakal, YouTube kanalında yaptığı yayında, Muharrem İnce’nin kendisini aradığını ve Twitter’daki cumhurbaşkanı anketinde adının yer almaması nedeniyle kendisine sitem ettiğini belirtti.

Portakal, İnce’yi yayına davet ettiğini, ancak İnce’nin reddettiğini söylerken, “Bana işimi öğretiyor. Ben size işinizi öğretiyor muyum?” ifadesini kullandı.

Fatih Portakal şunları söyledi:

“Bir anket koymuştum. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ı koymuştum listeye. Muharrem Bey yoktu, akşamına bir mesaj. ‘Kırıldım size, benim ismimi koymamışsınız’ vs. ‘Resmi olarak açıklandığında sizi de başkalarını da koyacağım’ dedim. ‘Sizi yayına alayım’ dedim, ‘çıkmayacağım artık size’ dedi küstü bana. Bana ne yapacağımı söylüyor. Çıkmazsanız çıkmayın çok da umurumda.

İnce 3-4 gün önce bana mesaj atıyor, ‘kırıldım, bir daha sana çıkmayacağım’ gibilerinden. Bana işimi öğretiyor. Ben size işinizi öğretiyor muyum? Herkes kendi işini yapsın arkadaş. Nevşin’e bir iki cümle söylemiş, o da cevabını vermiş. Böyle bir siyasetçinin olmaması gerekiyor. İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünsenize. Muhalefetteyken böyle, başa geldiğinde acaba gerçekten demokrat bir yönetici olabilir mi olamaz mı? Hoşuna gitmeyenleri eleştirebiliyor, hiç güven verici bir isim değil ama kapım size açık Muharrem Bey siz çıkmak isteyene kadar, bir daha da size yazmam.”

İsmail Saymaz: Muharrem İnce Bana da Küstü

Gazeteci İsmail Saymaz da Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Muharrem İnce bana da küstü. Fakat neden küstü, hangi aşamada küstü, onu anlayamadım. Arıyorum, açmıyor. Bir siyasetçinin, hele hele Cumhurbaşkanı adayının gazeteciye küsmesi çok tuhaf” dedi.

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