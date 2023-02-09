Adıyaman: Voleybol Takımından Acı Haber Geldi

Kuzey Kıbrıs’tan gelerek Adıyaman’daki bir voleybol turnuvasına katılmak üzere Isias Hotel’de kaldıkları sırada depreme yakalanan 39 öğrenci için arama-kurtarma çalışmaları devam ederken acı haber geldi.

Isias Hotel enkazında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bugün enkazda 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Kıbrıs’tan açıklama yapan yetkililer, iki öğretmen ve bir öğrencinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. KKTC’den turnuva için Adıyaman’a giden erkek ve kız voleybol takımları depreme otelde yakalanmıştı.

7 katlı otel yerle bir olurken şu ana kadar ekipten dört kişinin kurtulmayı başardığı kaydedildi. Yaşamını yitiren çocuğun sekizinci sınıfta okuduğu belirtildi.

Polonyalı arama-kurtarma ekibi enkaz altından 14 kişiyi canlı olarak çıkardı

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