Haluk Levent: Lütfen Gönüllü Gelmesin

Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesine daha fazla gönüllünün gelmemesi yönünde çağrıda bulundu.

10 şehirde büyük yıkıma yol açan depremlerden sonra vatandaşlar seferber olup yardım gönderirken gönüllü olarak da çalışmalara katılmak için bölgeye gidiyor.

Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gönüllülere gelmeyin çağrısında bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Haluk Levent şunları yazdı:

“Bölgeye kimse gönüllü olarak gelmesin. Gerçekten çok kişi var. İnanın yarardan çok zarar olabiliyor. Profesyonel ekip, araç, gereç vs. gelebilir ama kalbi güzel gönüllü çalışmak isteyenler için gün bugün değil! Yarınlarda başlanacak çalışmalar daha önemli! Lütfen gelmeyin.”

Bölgeye kimse gönüllü olarak gelmesin

Gerçekten çok kişi var.

İnanın yarardan çok zarar olabiliyor.

Profesyonel ekip , araç , gereç vs. gelebilir ama kalbi güzel gönüllü çalışmak isteyenler için gün bugün değil!

Yarınlarda başlanacak çalışmalar daha önemli!

Lütfen gelmeyin 🙏 — Haluk Levent (@haluklevent) February 9, 2023

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