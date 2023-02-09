Ahmet Hakan: Olumsuzluklar Çok Az

CNN Türk’teki ‘Tarafsız Bölge’ programında enkazdan depremzede kurtarma çalışmaları yansıtılırken olumsuzlukların çok az olduğunu ancak çok can sıkıcı olduğu için ‘fazlaymış gibi’ göründüğünü ileri süren Ahmet Hakan “Olumlu taraflarımız daha fazla. Diğerleri hava civa. Onlara fazla aldırış etmeyin” dedi.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem felaketi ile ilgili sözleriyle sosyal medyada büyük tepki topladı.

CNN Türk ekranlarında Fulya Kalfa ile birlikte Tarafsız Bölge programında deprem bölgelerinden görüntüler yayınlayan Ahmet Hakan, deprem bölgesinde yaşananlar için şunları söyledi:

“Olumsuzluklar çok az aslında, ama onlar tabi çok can sıkıcı oldukları için bize fazla geliyor. Aslında olumlu taraflarımız daha fazla. Yani bizim toplumumuzun esas estirdiği rüzgar, dayanışma rüzgarı. Bunu unutmayalım. Biz esas dayanışmayı büyütüyoruz. Diğerleri hava civa, çok önemli değil yani. Onlara çok aldırış etmeyin.”

Açıklanan son resmi verilere göre, 12 bin 873 kişi hayatını kaybetti. Deprem bölgelerinde hala enkaz altında kalan binlerce insan kurtarılmayı bekliyor.

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