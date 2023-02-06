Türkiye
AFAD Depremin Büyüklüğünü Revize Etti: 7.7
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş depremi büyüklüğünü 7.7 olarak revize etti.
AFAD deprem büyüklüğünü ilk olarak 7.4 olarak duyurmuştu. Kurumdan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 7.7 olarak revize edildiği bildirildi.
Açıklamada “Bu sabah 04:17’de Pazarcık (Kahramanmaraş) da meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.” denildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de Kahramanmaraş depreminin büyüklüğünü 7.7 olarak açıklamıştı.
📢 Deprem Revize
📌 Bu sabah 04:17’de Pazarcık (Kahramanmaraş) da meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edilmiştir.
📌 Kamuoyunun bilgilerine sunarız.#Kahramanmaras #deprem
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2023
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