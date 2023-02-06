Türkiye
AK Parti Milletvekili Yakup Taş Enkaz Altında
Güneydoğu'yu sarsan depremde AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş da enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.
Kahramanmaraş depremi sonrasında AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın da enkaz altında olduğu açıklandı.
Memleketinde depreme yakalanan Yakup Taş’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Vekilimiz Yakup Taş ailesi birçok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualarınıza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız” denildi.
AKP’li birçok milletvekili ve vatandaşlar, bu paylaşımın altına ‘Dualarımız sizinle, inşallah sağlıkla kurtulursunuz’ şeklinde yorumlar yaptı.
TBMM’deki Taş’ın ofisinden yapılan açıklamada ise “Vekilimin ve ailesi enkaz altında. Yaşadığı apartman tamamen yıkılmış durumda” ifadeleri kullanıldı.
Taş, AK Parti Tut ilçe başkanı Ali Korkmaz’ın cenazesine katılmıştı.
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