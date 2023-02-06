Son Dakika: 7.5 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha!

Saat 13.24’te merkez üssü Kahramanmaraş Ekinözü olan 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem büyüklüğünü 7.6 olarak duyurdu. 13.35’te Malatya Doğanşehir’de 6.0, saat 13.51’de Malatya Duruldu’da 5.8 büyüklüklerinde artçı sarsıntılar oldu.

Öğlen saatlerinde pek çok kentte hissedilen Kahramanmaraş merkezli bir deprem daha oldu.

Malatya’da AKP İl Başkanlığı’nın da bulunduğu çok sayıda hasarlı bina çöktü.

Yetkililer hasarlı binalardan uzak durun çağrısı yaptı.

Türkiye gece yarısı 7.7’lik Kahramanmaraş Pazarcık depremi ile sarsılırken, öğlen saat 13.24’te bir deprem daha oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş Gözpınar-Ekinözü olan ikinci depremin büyüklüğünü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7.5 olarak açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünün 7.6 olduğunu ve merkezinin Elbistan ilçesi olduğunu duyurdu.

Türkiye’nin birçok kentinde hissedilen ikinci depremin ardından çok sayıdaki şehirde ilk depremde hasar gören bazı binalar yıkıldı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi de Türkiye’de meydana gelen depremin büyüklüğünün 7.5 olduğunu duyurdu

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, artçı olarak 3 büyüklüğünden fazla 100’den fazla sarsıntı meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada bu depremlerin 200 kilometrelik fay hattı üzerinde meydana geldiği belirtildi.

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