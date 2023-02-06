Adıyaman Belediye Binası Yıkıldı

Adıyaman Belediyesi ile kent merkezindeki birçok iş yeri Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde yıkıldı.

Adıyaman’da depremin yıkıcı etkisi günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Adıyaman Belediye binası başta olmak üzere birçok resmi kuruluşa ait binalar, vatandaşlara ait konutlar ile işyerleri moloz yığınına döndü. Kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altında kimsenin olup olmadığı ise bilinmiyor.

Gölbaşı ilçesindeki asfalt yolda derin yarıklar oluştu. Yol trafiğe tamamen kapatıldı. Yol kenarındaki birçok bina da ağır hasar alırken, yoldaki tahribat nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Adıyaman’ın birçok köyünden de yıkım haberleri geliyor.

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