Türkiye
Diyarbakır Yoldaş Apartmanı: Malzemeler Düşük Kalite
Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Diyarbakır'daki Yoldaş Apartmanı'nda inceleme yapan uzmanlar malzeme kalitesinin düşüklüğünün laboratuvar incelemesine gerek olmadan anlaşıldığını söyledi.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin Diyarbakır’da yıktığı binalar arasında yer alan Yoldaş Apartmanı hakkında şok gerçekler ortaya çıktı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının depremlerde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ederken Yoldaş Apartmanı enkazından numune alan ekipten Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sedat Savaş, enkazın beton ve demir numunesine ilişkin “Fırat Üniversitesi laboratuvarında değerlendirmesini yapacağız ama binada ilk görünüşte düşük kalitedeki malzemeler kullanıldığı görülüyor” dedi.
Yoldaş Apartmanındaki Vahim Tespitler Şöyle;
- Kolon kirişleri yapılmamış
- Çok kirli dere kumu kullanılmış
- Kumun içinde çakıl taşları var
- Bina yüksekliğine göre kolonlar çok zayıf
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