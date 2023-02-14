Türkiye

Haluk Levent Korkuttu

Ahbap Derneği'nin kurucusu olan ve depremin ilk gününden beri bölgede yardım çalışmalarını organize eden Haluk Levent trafik kazası geçirdi.

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Haluk Levent Trafik Kazası Geçirdi
Haluk Levent Trafik Kazası Geçirdi

Haluk Levent trafik kazası geçirdi. Boynundan darbe aldığı öğrenilen Haluk Levent’in durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sanatçı ve Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, trafik kazası geçirdi.

Hatay’dan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine giderken kaza geçiren Levent’in boynundan darbe aldığı bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Haluk Levent’in durumu iyi.

Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği, deprem felaketinin ardından bölgede yardım faaliyetlerinde bulunuyordu.

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