İBB Deprem Raporu: Hangi İlçede Kaç Ölü Tahmin Ediliyor?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı olası depremde kayıp raporuna göre İstanbul genelinde 14 binden fazla can kaybı ön görülüyor. İBB Deprem Raporu
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından beklenen büyük İstanbul depremi de karamsarlığa yol açtı. İBB deprem raporu ilçelere göre hasarlı bina ve ölüm sayısını 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre hazırladı. Olası İstanbul depremi ilçelere göre hasarlı bina sayısı ve ölüm sayıları haberimizde.
Yaşanan depremler sonrası İstanbul ilçelerinin deprem riskleri de internette en çok arananalar arasında. İstanbul’da ilçe ilçe deprem riski nasıl görülür?
İstanbul Depremi Raporu: İlçelere Göre Ölü Sayısı
İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından, “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” çıktıları özelleştirilmiş ve ilçelere özel olarak analizler ve haritalamalar yapılmış ve İstanbul’un 39 ilçesi için “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” üretilmişti. 2020 tarihli çalışmada İstanbul’daki 39 ilçeye ait deprem tehlike ile kentsel üst yapı ve alt yapı unsurlarının deprem risk analizlerini üretmek amacı ile ilçelere özel analizler ve haritalamaları yapılmıştı.
Yaşananların ardından İBB’nin 39 ilçe için ayrı ayrı hazırladığı ‘Olası deprem kayıp tahminleri’ kitapçığı sıklıkla konuşulmaya başlandı. İBB’nin 2019 yılında; 39 ilçe için ayrı ayrı hazırladığı ‘Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığında her ilçe için deprem senaryoları, bina hasarı ve can kaybı gibi analizleri yer alıyor.
İBB’nin her ilçe için ayrıntılı olarak hazırladığı analizlere internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. İBB deprem raporuna göre Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Esenler, Fatih, Güngören, Küçükçekmece ve Zeytinburnu en çok yıkımın ve can kaybının yaşanacağı ilçeler.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 7.5 büyüklüğündeki olası deprem senaryosuna göre şehirde özellikle Marmara Denizine yakın ilçelerde binlerce bina yıkılacak.
Deprem Raporu: İstanbul İlçelerine Göre “Çok Ağır Hasarlı Bina Sayısı” ve “Ölüm Sayıları” Şöyle;
Adalar: 413 – 76
Ataşehir: 123 – 89
Arnavutköy: 41 – 0
Avcılar: 233 – 465
Bağcılar – 796 – 1179
Bahçelievler: 796 – 1633
Bakırköy: 782 – 1046
Başakşehir: 115 – 71
Bayrampaşa: 614 – 520
Beşiktaş: 64 – 26
Beykoz: 113 – 25
Beylikdüzü: 321 – 527
Beyoğlu: 410 – 217
Büyükçekmece: 439 – 288
Çatalca: 63 – 4
Çekmeköy: 16 – 1
Esenler: 391 – 638
Esenyurt: 563 – 1003
Eyüp: 300 – 168
Fatih: 2083 – 1484
Gaziosmanpaşa: 129 – 140
Güngören: 342 – 754
Kadıköy: 209 – 190
Kağıthane: 94 – 84
Kartal: 199 – 176
Küçükçekmece: 1240 – 1515
Maltepe: 237 – 234
Pendik: 274 – 195
Sancaktepe: 84 – 48
Sarıyer: 102 – 33
Silivri: 444 – 58
Sultanbeyli: 109 – 73
Sultangazi: 61 – 57
Şile: 22 – 0
Şişli: 68 – 55
Tuzla: 446 – 268
Ümraniye: 105 – 42
Üsküdar: 146 – 95
Zeytinburnu: 510 – 668
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