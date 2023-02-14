İBB Deprem Raporu: Hangi İlçede Kaç Ölü Tahmin Ediliyor?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından beklenen büyük İstanbul depremi de karamsarlığa yol açtı. İBB deprem raporu ilçelere göre hasarlı bina ve ölüm sayısını 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre hazırladı. Olası İstanbul depremi ilçelere göre hasarlı bina sayısı ve ölüm sayıları haberimizde.

Yaşanan depremler sonrası İstanbul ilçelerinin deprem riskleri de internette en çok arananalar arasında. İstanbul’da ilçe ilçe deprem riski nasıl görülür?

İstanbul Depremi Raporu: İlçelere Göre Ölü Sayısı

İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından, “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” çıktıları özelleştirilmiş ve ilçelere özel olarak analizler ve haritalamalar yapılmış ve İstanbul’un 39 ilçesi için “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” üretilmişti. 2020 tarihli çalışmada İstanbul’daki 39 ilçeye ait deprem tehlike ile kentsel üst yapı ve alt yapı unsurlarının deprem risk analizlerini üretmek amacı ile ilçelere özel analizler ve haritalamaları yapılmıştı.

Yaşananların ardından İBB’nin 39 ilçe için ayrı ayrı hazırladığı ‘Olası deprem kayıp tahminleri’ kitapçığı sıklıkla konuşulmaya başlandı. İBB’nin 2019 yılında; 39 ilçe için ayrı ayrı hazırladığı ‘Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığında her ilçe için deprem senaryoları, bina hasarı ve can kaybı gibi analizleri yer alıyor.

İBB’nin her ilçe için ayrıntılı olarak hazırladığı analizlere internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. İBB deprem raporuna göre Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Esenler, Fatih, Güngören, Küçükçekmece ve Zeytinburnu en çok yıkımın ve can kaybının yaşanacağı ilçeler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 7.5 büyüklüğündeki olası deprem senaryosuna göre şehirde özellikle Marmara Denizine yakın ilçelerde binlerce bina yıkılacak.

Deprem Raporu: İstanbul İlçelerine Göre “Çok Ağır Hasarlı Bina Sayısı” ve “Ölüm Sayıları” Şöyle;

Adalar: 413 – 76

Ataşehir: 123 – 89

Arnavutköy: 41 – 0

Avcılar: 233 – 465

Bağcılar – 796 – 1179

Bahçelievler: 796 – 1633

Bakırköy: 782 – 1046

Başakşehir: 115 – 71

Bayrampaşa: 614 – 520

Beşiktaş: 64 – 26

Beykoz: 113 – 25

Beylikdüzü: 321 – 527

Beyoğlu: 410 – 217

Büyükçekmece: 439 – 288

Çatalca: 63 – 4

Çekmeköy: 16 – 1

Esenler: 391 – 638

Esenyurt: 563 – 1003

Eyüp: 300 – 168

Fatih: 2083 – 1484

Gaziosmanpaşa: 129 – 140

Güngören: 342 – 754

Kadıköy: 209 – 190

Kağıthane: 94 – 84

Kartal: 199 – 176

Küçükçekmece: 1240 – 1515

Maltepe: 237 – 234

Pendik: 274 – 195

Sancaktepe: 84 – 48

Sarıyer: 102 – 33

Silivri: 444 – 58

Sultanbeyli: 109 – 73

Sultangazi: 61 – 57

Şile: 22 – 0

Şişli: 68 – 55

Tuzla: 446 – 268

Ümraniye: 105 – 42

Üsküdar: 146 – 95

Zeytinburnu: 510 – 668

Naci Görür: İstanbul’u depreme nasıl hazırlarız

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