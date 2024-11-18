Gazeteci Furkan Karabay tahliye edildi

Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’le ilgili soruşturma sürecine dair haberi ve sosyal medya paylaşımları sonrası gözaltına alınıp tutuklanan 10Haber muhabiri Furkan Karabay hakkında tahliye kararı verildi.

10Haber’in aktardığına göre Karabay için, dokuz gün tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Ahmet Özer’le ilgili soruşturma sürecine dair haberi ve sosyal medya paylaşımları sonrası 8 Kasım’da gözaltına alınıp ertesi gün tutuklanan 10Haber muhabiri Furkan Karabay’a ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’, ‘kamu görevlisine hakaret’, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamaları yöneltiliyordu.

Furkan Karabay ifadesinde şu sözlere yer vermişti:

“Haberlerde başsavcı ve vekilinin görev aldığı soruşturmalar ve işlemlerden bahsedilmiştir. Dolayısı ile onların geçmişte yaptığı görevleri anlatarak nasıl onları hedef göstermiş olabilirim. ‘Hakaret’ suçlaması ise hiçbir suç bulunamadığında konulan bir suçlamadır. Burada da sırf dosyayı kalabalık göstermek için adete bir de hakaret suçu koyalım denilmiştir. Yazdığım haber metinlerinde hakarete vücut bulacak herhangi bir harf bile yoktur. Dolayısı ile suçlamaların içi boştur. Ben sadece gazetecilik görevimi yerine getiriyorum. Hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum.”