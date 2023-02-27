Haluk Levent: Kızılay’da 20 bin Çadır Olsa Yine Alırdım

Kızılay çadırlarının parayla satılması skandalında Haluk Levent’ten yeni açıklamalar geldi. Levent, “15 bin 250 adet çadır aldık. 2 bin 50’si Kızılay’dan alındı. Kızılay’da 2 bin 50 tane çadır vardı. 20 bin olsa, satın alacağım” dedi.

Fox tvde İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk olan Ahbap Derneği kurucusu sanatçı Haluk Levent Hatay’a ilk gittiğinde acı bir manzarayla paylaştığını ifade ederek “Ses ve çığlık. Her yer çığlık sesleri. Sadece enkazdakilerin çığlığı değil, dışarıdakilerin enkazdakilere ulaşamadıkları için çığlıkları da var. Çok acı bir tabloydu. Ahbap bir arama kurtarma ekibi değil, arama kurtarma ekibine destek veriyor. Biz 4 yıldır AFAD’la işbirliği halindeyiz. Çok güzel bir şekilde organize olduk. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla irtibata geçtik. Biz her depremde bize düşen görevleri alırız” diye konuştu.

STK’ların AFAD ile işbirliği protokolü yaptıklarını belirten Haluk Levent şöyle devam etti:

“‘Devlet yok Haluk Levent var’ diye yazdılar. Hayır. Kesinlikle böyle bir şey yok. Depremde can kurtaran biz değiliz. Arama kurtarmalarda o canları kurtaran biz değiliz. Biz devletin karşısında hiçbir şey değiliz. Devlet oraya yerleşti, bizler onlarla beraber koordinasyona girdik.

Mütevazı davranmamak gerekiyor, Ahbap bu süreçte koordineyi çok güzel idare eden, gelen yardımları çok güzel dağıtan bir dernek.

Ahbap’ın devlet kurumlarıyla bir sıkıntısı yok. Zaten devletin kademeleriyle çalışıyoruz. Bizim bir konteynerin fiyatı 60-65 bin lira artı KDV civarı. Biz üç kurum tarafından denetleniyoruz. Devletin denetimi var, TÜRMOB var, yabancı kuruluşlar var.

Kızılay’ın Ahbap’a Çadır Satması

15 bin 250 adet çadır aldık. 2 bin 50’si Kızılay’dan alındı. 13 bin 200 tanesi de başka firmalardan alındı. 28 tanesinin faturasını yayın yayınlayacaktık zaten.

Arkadaşlar Kızılay’ın internet sitelerinden çadır sattığını görmüşler. Sitelerde var. Ankara Eczacılar Odası da almış biz niye almayalım. Hemen öğrendik ihracat yapılmak üzere hazırlanan 2 bin 50 çadır var. Kızılay’ın iştiraklerinin çadır sattığı piyasada biliniyor. Deprem zamanı veya değil, biliniyor.

Ben o an hiçbir şey düşünemiyorum. İnsanlar ölüyor orada, dışarıda tir tir titriyorlar. Benim orada insanlara çadır getirmem lazım.

Kızılay’da 2 bin 50 tane çadır vardı. 20 bin olsa satın alacağım. Ben o anda ‘Kızılay oldu, toplum bize bir şey’ diye düşünemem. İnsanlar ölüyor, eksi 10 derece.

Sistemi kimse bilmiyor. AFAD da çadırları parayla, faturalı alıyor Kızılay’dan. Buyurun AFAD yetkilileri yalanlasın. Eğer o yurt dışına ihraç edilecek çadırlar satılacaksa, AFAD da parayla alıyor. Orada bir muhasebe var.

Kızılay Konserve de Satmış!

Kızılay’dan barbunya, konserve aldık. Muhatap ben miyim? Bir dakika bile önemli. Kızılay yönetimi karar alır, parayı iade eder. Onu ben bilemem.”

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