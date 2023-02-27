Türkiye

Malatya Yeşilyurt’ta Deprem

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Artçıların en yoğun yaşandığı Malatya Yeşilyurt deprem ile yine sarsıldı.

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Malatya Yeşilyurt Depremi
Malatya Yeşilyurt Depremi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 12.04’te merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Malatya ve çevre illerden de hissedildi.

Kandilli verilerine göre Yeşilyurt Kozluk merkezli deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.6, derinliğini ise 6.96 kilometre olarak duyurdu.

Malatya’da hasarlı bazı binaların yıkıldığı bildiriliyor.

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