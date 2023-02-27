Malatya Yeşilyurt’ta Deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 12.04’te merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Malatya ve çevre illerden de hissedildi.

Kandilli verilerine göre Yeşilyurt Kozluk merkezli deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.6, derinliğini ise 6.96 kilometre olarak duyurdu.

Malatya’da hasarlı bazı binaların yıkıldığı bildiriliyor.

Malatya'da 5.6 şiddetinde bir deprem daha oldu. En ufak hasar varsa bile evlerinize girmeyin! pic.twitter.com/5Q1j2nEX1d — Miraç Yıldırım (@1miracyildirim) February 27, 2023

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