Malatya Yeşilyurt’ta Deprem
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Artçıların en yoğun yaşandığı Malatya Yeşilyurt deprem ile yine sarsıldı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 12.04’te merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Malatya ve çevre illerden de hissedildi.
Kandilli verilerine göre Yeşilyurt Kozluk merkezli deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM
KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) https://t.co/waqCAAAxyR
27.02.2023, 12:04:48 TSİ
Büyüklük: 5.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 27, 2023
AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.6, derinliğini ise 6.96 kilometre olarak duyurdu.
Malatya’da hasarlı bazı binaların yıkıldığı bildiriliyor.
Malatya'da 5.6 şiddetinde bir deprem daha oldu. En ufak hasar varsa bile evlerinize girmeyin! pic.twitter.com/5Q1j2nEX1d
— Miraç Yıldırım (@1miracyildirim) February 27, 2023
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