Nurdağı Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaptığı bütün binalar yakılan CCK inşaatın sahibi Belediye meclis üyesi Yunus Kaya gözaltına alınmıştı. Bugün de Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı.

Gaziantep27’de yer alan habere göre, Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin etkisiyle yerle bir olan Nurdağı’nda yaptığı bütün binalar yıkılan, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan bir gün sonra tutuklanan CCK inşaatın sahibi, belediye meclis üyesi ve müteahhit Yunus Kaya’nın ardından Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da gözaltına alındı.

Müteahhit Yunus Kaya ile Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın ortak olduğu ve yakın ilişkiler içinde oldukları iddia edilmişti.

Oda TV’de yer alan bilgiye göre, AKP Nurdağı Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Yunus Kaya’nın Nurdağı Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Ökkeş Kavak’ın başkan seçilinceye kadar yönetim kurulu başkanlığını yapıp daha sonra kardeşi Osman Kavak’a devrettiği Kavak İnşaat ile de yapı ortaklığının bulunduğu ortaya çıktı.

CCK ve Kavak İnşaat Yapı Konut Ortaklığı’nın Elit Park Konutlarını yaptığı, Osman Kavak’ın da çok sayıda yakınıyla birlikte depremde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Depremin ardından Nurdağı ilçesinde görevlendirilen koordinatör vali Osman Bilgin, ilçenin tamamen yıkılarak yeniden inşa edileceğini açıklamıştı.

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