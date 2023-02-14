Adıyaman’da Sağlık Çalışanı Canlı Yayında İçini Döktü! “Uyan Türkiye”

Habertürk muhabiri Gülçin Hacıevliyagil Ayçe’nin bölgeden gelişmeleri aktardığı sırada kameranın önüne geçerek konuşmaya başlayan sağlık çalışanı, Adıyaman’a 3 gün boyunca yardım ekibi gelmediğini söyledi.

Özel bir hastanede sağlık çalışanı olduğunu söyleyen genç kadın şunları aktardı:

“Ben Adıyaman’da özel bir hastanede sağlık çalışanıyım. Şu an hastanemiz tahliye oldu. Adıyaman’ı 3 gün boyunca kaderine terk ettiler.

Yolda yürürken herkesin imdat, yardım edin seslerini duyduk. Kulaklarımızı kapattık çünkü kimse buraya gelmedi. 3 gün sonra geldiler. İnsanlar burada soğuktan dondu. Soğuktan, açlıktan öldüler.

Cumhurbaşkanı buraya gelsin. Gelsin bakalım yüzü yetiyor mu? Adıyaman’da bir tane vekil yok, insan yok, üst düzey yönetici yok.

Bu acı sadece bizim acımız galiba. Sahipsiz bıraktınız Adıyaman’ı. Bu çimentoların altında tüm Türkiye’nin, bütün üst düzey yöneticilerin kanı var. Hani nerede kriz yönetimi?

Çocukların hepsi öldü. Uyan artık Türkiye uyan!”

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