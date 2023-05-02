Türkiye

Hayko Cepkin: Son Konserimiz Olmaması İçin…

Ünlü rockçı Hayko Cepkin seçim öncesi son konserinde hayranlarına sandık mesajı verdi.

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Hayko Cepkin: Son Konserimiz Olmaması İçin...

Hayko Cepkin, seçim öncesi son konserinde kararsız seçmenlere seslendi. Cepkin, “Son olmaması için hepiniz sandıkta ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum” dedi.

Konserinin bitiminde kısa bir konuşma yapan Hayko Cepkin hayranlarına şöyle seslendi:

“Seçimden önceki son konserimiz olduğu için böyle bir liste yaptık. Belki bundan sonra daha çok ya da bundan sonra hiç söyleyemeyeceğimiz şeyleri son olarak söyleyelim dedik. Son olmaması için hepiniz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Kararsız seçmen yoktur herhalde burada. ‘Ne yapacağım acaba?’. Her zaman dediğimiz gibi daha huzurlu günlerde, daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere.”

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