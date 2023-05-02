Aerosmith Veda Turnesi Açıklandı: İşte Konser Programı
Rock müziğin Amerikalı efsanevi grubu Aerosmith veda turnesi açıklaması yaptı. Grup Kuzey Amerika konserleri ile sahnelere veda ediyor.
Aerosmith Veda Turnesi Açıklandı / 1970’te kurulan efsanevi rock grubu Aerosmith, Peace Out turnesi kapsamında Kuzey Amerika’da 40 konser vereceğini ve bunun 50 yıllık müzik geçmişlerinin son turnesi olacağını açıkladı
50 yılı aşkın grup tarihinin ardından: Aerosmith, yıldızlarla dolu bir video ile veda turnesini açıkladı.
Steven Tyler’ın (75) liderliğindeki rock grubu açıklamayı web sitelerinde duyurdu. Kuzey Amerika’nın son turu 2 Eylül 2023’te Philadelphia’da başlıyor ve 26 Ocak 2024’te Kanada’nın Montreal kentinde sona eriyor. “Peace Out” turunun konuğu The Black Crowes grubu. Aerosmith yalnızca ABD ve Kanada’da sahne alacak. Aerosmith veda turnesi kapsamında Avrupa’nın olmaması üzüntüyle karşılandı.
Grup arkadaşları Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton ve Brad Whitford ortak bir açıklamada “Bu bir veda değil, barış. Hazır olun ve bu yoldan yürüyün, hayatımızın en iyi gösterisini izleyeceksiniz” ifadeleri kullanıldı. Bu arada, baterist Joey Kramer, grubun geçen yılki Las Vegas konserinden bu yana dikkatini ailesine ve sağlığına odaklamak için veda turnesine katılmayacak.
Solist Steven Tyler, gitarist Joe Perry (72) ve basçı Tom Hamilton (71) 1970 yılında Boston’da Aerosmith’i kurdu. Büyük çıkış 1975’te üçüncü albümü “Toys in the Attic” ile “Walk this Way” şarkısıyla geldi. 1970’lerin sonunda grup, aşırı uyuşturucu nedeniyle kariyer boşluğuna düştü.
1980’lerin sonunda ve 1990’ların başında “Love in an Elevator” ve “Cryin” gibi şarkılarla hit oldular. 1998’de “Armageddon” filminde kullanılan şarkı ABD listelerinde bir numaraya yükseldi. Film şarkısı en büyük hitleri oldu.
Aerosmith Veda Turnesi Konserleri Şöyle;
- 2 Eylül Philadelphia
- 6 Eylül Pittsburgh
- 9 Eylül Elmont
- 12 Eylül Toronto
- 15 Eylül Chicago
- 18 Eylül Detroit
- 21 Eylül Cleveland
- 24 Eylül Raleigh
- 27 Eylül Washington DC
- 11 Ekim Tampa
- 14 Ekim Atlanta
- 17 Ekim Charlotte
- 20 Ekim Sunrise
- 23 Ekim Austin
- 26 Ekim Louis
- 29 Ekim Indianapolis
- 1 Kasım San Antonio
- 4 Kasım Tulsa
- 7 Kasım Dallas
- 10 Kasım Omaha
- 13 Kasım St. Paul
- 16 Kasım Kansas City
- 19 Kasım Denver
- 22 Kasım Salt Lake City
- 25 Kasım Portland
- 28 Kasım Seattle
- 1 Aralık San Francisco
- 4 Aralık San Jose
- 7 Aralık Los Angeles
- 19 Aralık Phoenix
- 28 Aralık Newark
- 31 Aralık Boston
- 4 Ocak 2024 Cincinnati
- 7 Ocak 2024 Louisville
- 10 Ocak 2024 Nashville
- 13 Ocak 2024 Knoxville
- 16 Ocak 2024 Buffalo
- 19 Ocak 2024 New York
- 23 Ocak 2024 Columbus
- 26 Ocak 2024 Montreal
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