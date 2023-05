Aerosmith Veda Turnesi Açıklandı: İşte Konser Programı

Aerosmith Veda Turnesi Açıklandı / 1970’te kurulan efsanevi rock grubu Aerosmith, Peace Out turnesi kapsamında Kuzey Amerika’da 40 konser vereceğini ve bunun 50 yıllık müzik geçmişlerinin son turnesi olacağını açıkladı

50 yılı aşkın grup tarihinin ardından: Aerosmith, yıldızlarla dolu bir video ile veda turnesini açıkladı.

Steven Tyler’ın (75) liderliğindeki rock grubu açıklamayı web sitelerinde duyurdu. Kuzey Amerika’nın son turu 2 Eylül 2023’te Philadelphia’da başlıyor ve 26 Ocak 2024’te Kanada’nın Montreal kentinde sona eriyor. “Peace Out” turunun konuğu The Black Crowes grubu. Aerosmith yalnızca ABD ve Kanada’da sahne alacak. Aerosmith veda turnesi kapsamında Avrupa’nın olmaması üzüntüyle karşılandı.

Grup arkadaşları Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton ve Brad Whitford ortak bir açıklamada “Bu bir veda değil, barış. Hazır olun ve bu yoldan yürüyün, hayatımızın en iyi gösterisini izleyeceksiniz” ifadeleri kullanıldı. Bu arada, baterist Joey Kramer, grubun geçen yılki Las Vegas konserinden bu yana dikkatini ailesine ve sağlığına odaklamak için veda turnesine katılmayacak.

Solist Steven Tyler, gitarist Joe Perry (72) ve basçı Tom Hamilton (71) 1970 yılında Boston’da Aerosmith’i kurdu. Büyük çıkış 1975’te üçüncü albümü “Toys in the Attic” ile “Walk this Way” şarkısıyla geldi. 1970’lerin sonunda grup, aşırı uyuşturucu nedeniyle kariyer boşluğuna düştü.

1980’lerin sonunda ve 1990’ların başında “Love in an Elevator” ve “Cryin” gibi şarkılarla hit oldular. 1998’de “Armageddon” filminde kullanılan şarkı ABD listelerinde bir numaraya yükseldi. Film şarkısı en büyük hitleri oldu.

Aerosmith Veda Turnesi Konserleri Şöyle;

2 Eylül Philadelphia

6 Eylül Pittsburgh

9 Eylül Elmont

12 Eylül Toronto

15 Eylül Chicago

18 Eylül Detroit

21 Eylül Cleveland

24 Eylül Raleigh

27 Eylül Washington DC

11 Ekim Tampa

14 Ekim Atlanta

17 Ekim Charlotte

20 Ekim Sunrise

23 Ekim Austin

26 Ekim Louis

29 Ekim Indianapolis

1 Kasım San Antonio

4 Kasım Tulsa

7 Kasım Dallas

10 Kasım Omaha

13 Kasım St. Paul

16 Kasım Kansas City

19 Kasım Denver

22 Kasım Salt Lake City

25 Kasım Portland

28 Kasım Seattle

1 Aralık San Francisco

4 Aralık San Jose

7 Aralık Los Angeles

19 Aralık Phoenix

28 Aralık Newark

31 Aralık Boston

4 Ocak 2024 Cincinnati

7 Ocak 2024 Louisville

10 Ocak 2024 Nashville

13 Ocak 2024 Knoxville

16 Ocak 2024 Buffalo

19 Ocak 2024 New York

23 Ocak 2024 Columbus

26 Ocak 2024 Montreal

