Süleyman Soylu Krem Reklamını Yasaklattı!

Bir şampuan markasının saç ürünlerinden rahatsız olan Bakan Süleyman Soylu, “‘Kız kıza yakın olmak kadar doğal’ diyor, tövbe estağfurullah. O reklamları tamamen kaldıracağız. Bu kadar basit” dedi.

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da konuştu.

Otobüs duraklarında “Kız kıza yakın olmak kadar doğal” sloganıyla bir krem reklamının asılı olduğunu belirten Soylu şöyle devam etti:

“Tayyip Erdoğan gitsin diyorlar kıymetli hemşehrilerim. Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelsin? Yani Allah korusun ya. Şimdi belediye otobüs duraklarında bir reklam var gördünüz mü bilmiyorum. Ne diyorlar ona? Losyon mu diyorlar? Bir krem… Diyor ki; ‘O kadar doğaldır’ diyor. ‘Kız kıza yakın olmak kadar doğal’ diyor. Tövbe estağfurullah. Bakın Türkiye’yi getirecekleri ve getirmek istedikleri yer burasıdır. Ticaret Bakanımızla konuştuk. O reklamları tamamen kaldıracağız. Bu kadar basit. Böyle bir reklam biz kabul edemeyiz. İnsanımızın ahlakına, insanımızın yapısına yönelik bir reklamı elbette kabul edebilmek mümkün değildir. Televizyon dizilerine LGBT’li karakterleri sıkıştırıyorlar. Neden? İnsanımızı alıştıracaklar. Ben söylüyorum, alınıyorlar da. Sen kendin billboardlar’da Kemal Kılıçdaroğlu olarak yazmışsın, ‘Cinsel yönelimin her türlüsünü kabul edeceğiz.’ demişsin. Erkekle erkek, kadınla kadının evlenmesini Türkiye’ye bir öneri olarak getiriyorlar. Neden? Çünkü bizi yıllardır yıkamadılar. Bizim güçlü bir aile yapımız var.”

Soylu’nun bu açıklamalarından birkaç saat önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Yaşam tarzlarını güvence altına alan, her türlü nefret ve ayrımcılık söylemini yasaklayan ve bunları suç olarak düzenleyen, cezai yaptırıma bağlayan tarihi reformlar yaptık” demişti.

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