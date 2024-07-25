İstanbul’da toplu taşımaya yine zam!

İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 13 zam geldi. 17 lira 70 kuruş olan tam bilet 20 liraya çıkarıldı. Aylık mavi kart ise 1569 TL oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ulaşıma yüzde 13 zam kararı çıktı.

Zamla birlikte 17 lira 70 kuruş olan tam biler 20 liraya çıktı. Öğrenci 8.64 liradan 9.76 liraya, sosyal (öğretmen, 60 yaş) 12.67 liradan 14.32 liraya yükseldi.

Mavi kart tam 1389 liradan 1569 liraya, öğrenci 250 liradan 282.5 liraya, sosyal 864 liradan 976.3 liraya yükseldi.

Deniz taksiye yüzde 100 zam!

Toplantıda, İBB deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı. Bu kapsamda, 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 liraya, 155 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310 liraya, 125 lira olan 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira, 100 lira olan 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 liraya yükseldi.

“Sembolik” vaadi havada kaldı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerinden önce yaptığı açıklamada, İstanbul’da hane halkı giderlerinin en büyük paylardan birini ulaşım masraflarının oluşturduğunu söyleyerek, “İstanbul’da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak” vaadinde bulunmuştu.