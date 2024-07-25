Fas’ta sıcak hava sebebiyle 21 kişi yaşamını yitirdi

Fas Sağlık Bakanlığı, sıcak hava nedeniyle 21 hasta ve yaşlının hayatını kaybettiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin orta kesiminde yer alan Beni Mellal kentindeki hastanede aşırı sıcak hava nedeniyle 21 ölüm vakasının kayıtlara geçtiği kaydedildi.

Fas’ta sıcaklar can aldı

Hayatını kaybedenlerden 17’sinin hastanede tedavi gören hastalardan olduğu ifade edildi.

Yaşamını yitirenlerden çoğunun kronik hastalıklardan muzdarip hastalar ve yaşlılar olduğu; sıcaklıklardaki ciddi artışın bu kişilerin sağlık durumlarının kötüleşmesine ve ölümlerine yol açtı aktarıldı.

Bakanlık gün içerisinde yaptığı bir diğer açıklamada, “yüksek sıcak hava dalgasının insanların sağlığı üzerindeki etkilerini hafifletmek için acil önlemler alınacağını” duyurmuştu.

Fas Meteoroloji Müdürlüğü, 21 Temmuz’daki açıklamasında ülkenin bazı bölgelerinde çarşamba gününe kadar 46 santigrat dereceye kadar çıkacağı tahmin edilen sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu.

Kuzey Afrika’nın Akdeniz iklimine sahip ülkesi Fas, özellikle son yıllarda yazın sıcaklıkların yükselmesiyle baş gösteren orman yangınlarıyla da mücadele ediyor.



Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bir hayli zorlayıcı oluyor. Yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz, tüm dünyada son yılların en Sıcak günü olarak kaydedildi.

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