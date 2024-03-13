Kedi katili İbrahim Keloğlan serbest!

Bugün mahkemeye çıkarılan İbrahim Keloğlan’a heyet 3 yıl hapis cezası verdi. İyi halden ceza 2 buçuk yıla indirildi. Keloğlan’ın serbest bırakılacağı bildirildi.

Ağaoğlu My World Europe sitesinde Eros isimli kediyi dakikalarca işkence ederek öldüren İbrahim Keloğlan’ın yargılandığı davada karar açıklandı.

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra çok sayıda yaşam savunucusu da katıldı.

Adliye koridorlarını dolduran yüzlerce kişi, “Katil İbrahim”, “İbrahim Keloğlan tutuklansın” sloganları attı.

Mahkeme heyeti, Eros’u işkence ederek öldüren İbrahim Keloğlan’a iyi hal indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis ve yurt dışına çıkış yasağı cezası verdi.

Mahkeme kararının ardından Keloğlan’ın serbest bırakılması bekleniyor.

İbrahim Keloğlan, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 4 Ocak’ta tutuklanmış, 8 Şubat’ta da hakim karşısına çıkmıştı. Sanık, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, evcil hayvanı kasten öldürme suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılsa da cezası ertelenerek tahliye edilmiş, savcılık ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi bu karara itiraz etmişti.

Keloğlan’a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmuştu. Üst mahkemenin bu kararı ile Keloğlan’ın yeniden yargılanmasına hükmedilmiş oldu.