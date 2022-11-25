Erdoğan’ın Övdüğü Barınakta Köpek Katliamı! “Burası Hapishane”

Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bir köpeğin ölümü ile ilgili iki kişi gözaltına alındı. Şefkat-Der Genel Başkanı, durumun göründüğünden çok daha vahim olduğunu, köpeklerin açlıktan birbirini yediğini iddia etti. Konya köpek katliamı…

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğin ölümüne neden olduğuna dair görüntüler sonrası iki kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Sosyal medyada büyük infial yaratan görüntülerden sonra hemen barınağa gittiğini belirten Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, köpeklerin açlıktan birbirini yediği anlara şahit olduğunu söyledi.

Konya’da Köpek Katliamı: “Açlıktan Birbirini Yiyorlar”

Görüntülerin yayınlanmasından sonra barınağa girişlerin polis ekipleri tarafından engellendiğini söyleyen Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan şunları anlattı:

“Türkiye’nin birçok yerinden gelen hayvan severlerin barınağa girmesine izin verilmiyor. Yollar kapatıldı. Bu, kanunsuzluktur. Ben gece haberi alır almaz barınağa gittim. Bizzat içeri girdim. Birçok yuvada mama yok. Hayvanlar açlıktan birbirini yiyor. Zaten küpeli hayvanları toplamaları kanunsuz. Belediye görevlileri geldi. Şu an içerdeler ve muhtemelen ölen köpekleri toplayıp gizleyecekler. Burada kanun dinlemiyorlar. Bütün bunlar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın talimatıyla yapılıyor. Konya’da buna benzer birçok katliam yaşandı. Kimse bunlara karşı bir önlem almadı. Erdoğan da burayı överek Türkiye’ye örnek gösterdi. Burası bir köpek hapishanesi. Konya’da son yüz yılın en büyük katliamı yaşanıyor.”

Konya’da Katliam: Belediye’den Açıklama Geldi

Olayın ardından Konya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Belediyemize ait Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşanan olay, duyulduğu ilk andan itibaren, gece tüm yönleriyle incelenmiş, sabahın erken saatlerinde ilgililer ivedilikle açığa alınmış, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gözaltına almıştır. Olay, tüm yönleriyle hassasiyetiyle takip edilmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Konya Emniyeti de Açıklama Yaptı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında; Konya’da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşandığı iddia edilen görüntüler hakkında iki şüpheli ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmış, konuyla ilgili gerekli işlemler başlatılmıştır” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’daki Barınağı Övmüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Endonezya ziyareti dönüşü uçakta, Bitlis’te başıboş köpeklerin 11 yaşındaki çocuğu ısırması olayının sorulması üzerine şunları demişti:

“Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na gerekli talimatları verdim. Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız. Konuyla ilgili atılacak adımlar neyse, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek. Bu konuda öncelikli olarak belediyeler, barınaklar inşa ederek sahipsiz, başıboş sokak hayvanlarını toplamalı. Mesela bizim Konya Büyükşehir Belediyemizin gerçekten çok örnek bir çalışması var. İstanbul’da Beykoz Belediyemizin de gerçekten çok örnek bir çalışması var.”

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