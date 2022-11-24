AKP TikTok Hesabı Açıldı

Son yılların en popüler sosyal medya platformlarından TiktTok’a AK Parti de katıldı. AKP TikTok ‘ta hesap açtı. Açılan hesapta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Dünya 5’ten büyüktür. Biz bin yıldır buradayız’ gibi sözlerinin yer aldığı bir kolaj video yayınlandı.

AK Parti, sosyal medya platformu TikTok’a da giriş yaptı. Hesaptan ilk paylaşım da geldi.

İlk Paylaşımda Erdoğan

AKP TikTok kurumsal hesabından ilk paylaşımı içeren videoda Erdoğan’ın ‘Dünya 5’ten büyüktür. Biz bin yıldır buradayız’ gibi sözleri, dış politika temasları, TOGG, savunma sanayi ile ilgili görüntüler ve Türksat 5A’nın uzaya fırlatıldığı anlar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TikTok’ta “rtedijital” kullanıcı adıyla bir hesap açmıştı.

AKP’nin Twitter’da 3 milyon, Instagram’da 1.5 milyon, Facebook’ta ise 3 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

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