Taksim ve Çevresinde Olağanüstü Güvenlik Önlemleri

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü kapsamında Tünel’de düzenlenecek protesto eylemi nedeniyle İstanbul Valiliği, saat 15.00 itibariyle Yenikapı-Hacıosman Metro’sunun Şişhane ve Taksim istasyonlarının kapatılmasına karar verdi. Taksim meydanı da polis tarafından çevirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği’nin kararıyla 15.00’ten itibaren İstanbul Metrosu’nun Şişhane ve Taksim istasyonlarında araçların durmayacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Valiliği’nin kararıyla 15.00’ten sonra M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını duyurdu.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır.”

Taksim Meydanı ve çevresinde, Tünel meydanında ve İstiklal Caddesine çıkan tüm sokakların başlarında polis ekipleri güvenlik önlemi almış durumda. Gezi Parkı ve çevresinde de çevik kuvvet ekipleri toplanırken alanda çok sayıda TOMA da hazır bekletiliyor. Taksim Meydanı’nın çevresi polis bariyerleriyle çevrildi.

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