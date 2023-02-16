İsias Otel Sorumluları Gözaltında

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Otelin sahibi Ahmet Bozkurt’un Gürcistan’a kaçarken yakalandığı iddia edilmişti.

Adıyaman Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bahsi geçen otel sorumluları ile ilgili derhal soruşturma başlatılmış olup gerekli tüm inceleme ve araştırmalar titizlikle yapılmaktadır. Soruşturma kapsamında şu aşamada otel sorumluları olan Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek yakalanmış olup, gerekli işlemleri için Adıyaman ilimize intikalleri sağlanmaktadır. Sorumlulukları bulunan olası diğer şüpheli/şüpheliler için çalışmalarımız titizlikle devam etmekte ve tüm tedbirler alınmaktadır.”

Turizm Tatil Seyahat’in haberine göre İsias Otel’in sahibi Mehmet Fatih Bozkurt’un 2014-2019 arasında AKP’den Adıyaman Belediye Meclisi Üyesi olarak görev yaptığı, şirketin yönetim kurulu üyesi Ahmet Bozkurt’un da Adıyaman TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Otelin ortaklarından bir diğer aile üyesi gözaltında bulunan Efe Bozkurt da AKP Gençlik Kolları Ekonomi ve Mali İşler Komisyonu Üyesi olarak partide görev yapmıştı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerden ötürü Adıyaman’da çökerek onlarca kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan İsias Otel’in gözaltına alınan sahibi Ahmet Bozkurt ve oğlu Efe Bozkurt, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

Adıyaman’da bulunan 10 katlı İsias Otel çökmüş, yaklaşık 100 kişi göçük altında kalmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerden oluşan 35 kişi ile 30 tur rehberinin hayatını kaybettiği otel ile ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ahmet Bozkurt ve oğlu Efe Bozkurt sağlık kontrolü için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Buradaki sağlık kontrolünün ardından Ahmet Bozkurt ve Efe Bozkurt, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. 4 şahsın da işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

